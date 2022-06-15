На Івано-Франківщині ґвалтівника малолітньої онуки співмешканки засудили до 12 років ув’язнення

За публічного обвинувачення Івано-Франківської окружної прокуратури чоловіка визнано винним у зґвалтуванні та розбещенні малолітньої дівчинки (ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 156 КК України).

Вироком суду його йому призначено покарання у виді 12 років позбавлення волі.

В суді прокурор довів, що обвинувачений з 2017 року вчиняв розпусні дії щодо онуки своєї співмешканки. Він проживав в одному будинку із дівчинкою, якій на той час було 5 років, та впродовж трьох років ґвалтував її.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги.

Івано-Франківська обласна прокуратура