На Івано-Франківщині у чоловіка вилучили наркотики і зброю

Правоохоронці приїхали на домашнє насильство, а в помешканні у правопорушника виявили наркотичні речовини і зброю. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження і призначили низку експертиз для з’ясування всіх обставин.

7 лютого у селищі Заболотів, Коломийського району, інспектори сектору реагування патрульної поліції відреагували на повідомлення від схвильованої жінки про вчинення домашнього насильства. В ході опрацювання, поліцейські виявили у 35-річного чоловіка наркотичні речовини й викликали слідчо-оперативну групу. Правоохоронці вилучили три пакетики і пластикову баночку з наркотичним засобом, який схожий на канабіс, саморобні пристрої для викурювання та стартовий пістолет з можливими ознаками переробки. Вилучене поліцейські направили на експертизу.

Додамо, що у правопорушника виявлено ознаки наркотичного сп’яніння, однак він відмовився від медичного огляду, а на момент прибуття поліцейських покидав домівку на автомобілі. Тож на нього снятинські патрульні склали два адміністративні матеріали: за вчинення домашнього насильства за ч. 1 ст. 173-2 та за керування транспортним засобом у стані сп’яніння за ч. 1 ст. 130 КУпАП.

За фактом вилученого слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) і ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини