Податкова міліція Києва викрила СГД в ухиленні від сплати податків на ₴6 млн.

Співробітники ГУ ДФС у м. Києві, в рамках кримінального провадження, за процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрили підприємців в правопорушеннях, в тому числі в ухиленні від сплати податків.

Правоохоронці встановили, що службові особи одного із товариств, тривалий період часу відображали в бухгалтерському обліку та податковій звітності фіктивне проведення фінансового-господарських операцій з купівлі товарів, робіт та послуг з групою СГД, для виробництва та переобладнання автомобільних транспортних засобів.

В діяльності цієї групи підприємств вбачаються ознаки проведення транзитних фінансових потоків, спрямованих на надання неправомірних податкових вигод, з метою штучного формування витрат та податкового кредиту з ПДВ.

Незаконна діяльність фігурантів була спрямована на конвертацію безготівкових коштів у готівку, а також маніпулювання податковою звітністю СГД, що входять до складу «конвертаційного центру».

Таким чином, вищезгадані особи, умисно ухилились від сплати податку на прибуток на суму 3 641 181,0 грн., податку на додану вартість на суму 2 787 812,0 грн., всього податків у сумі 6 428 993,0 грн., що є особливо великим розміром.

На підставі ухвал слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва правоохоронці провели ряд обшуків на виробництві, в офісних та складських приміщеннях СГД.

За результатами проведених обшуків виявлено та вилучено документи фінансово-господарської діяльності товариств, чорнові записи, комп’ютерна техніка, 42 печатки, тощо, та готівкові грошові кошти в сумі понад 5,7 млн гривень.

Вилучені під час обшуків речі, предмети та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Триває досудове розслідування.

Державна фіскальна служба України