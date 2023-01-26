Судитимуть експосадовицю зі Старобільська, яка сприяла «націоналізації» українського майна російськими окупантами

Прокурори Старобільської окружної прокуратури Луганської обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт стосовно місцевої експосадовиці, яка служить ворогу в окупаційній адміністрації рф.

Зібрано беззаперечні докази, які підтверджують колабораційну діяльність колишньої заступниці начальника відділу соціально-економічного розвитку території Старобільської райдержадміністрації.

За даними слідства, після захоплення військами рф території Старобільщини вона підтримала окупаційний режим країни-агресора. У березні 2022 року обійняла посаду так званого «начальника відділу землекористування, архітектури і містобудування адміністрації Старобільського району лнр».

На займаній посаді обвинувачена сприяла росії у проведенні так званої «націоналізації» українських земель та агропромислових підприємств.

Дії жінки кваліфіковані за ч. 5 ст. 111-1 КК України. Наразі вона переховується на тимчасово окупованій території Луганської області та перебуватиме у розшуку до моменту затримання.

Особі обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Справу передано для розгляду до Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області.

Максимальне покарання, яке загрожує окупаційній псевдокерівниці, – 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з можливою конфіскацією майна.

Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Старобільської окружної прокуратури)