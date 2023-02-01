На Івано-Франківщині чоловік забив до смерті рідного брата
Прикарпатець побив родича під час сімейної сварки. Від отриманих травм потерпілий помер. Тепер підозрюваному, за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, загрожує до 10 років позбавлення волі.
Тіло померлого 50-річного жителя Галицької територіальної громади виявила родичка.
Подія сталася ввечері 30 січня в селі Мединя. Як з’ясували правоохоронці, брати, які проживали разом, часто сварилися через побутові конфлікти. Під час чергової сварки 39-річний фігурант побив брата, що спричинило смерть потерпілого.
Слідчі затримали чоловіка в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому вже повідомлено про підозру, невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід. Згідно з санкцією ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що призвело до смерті потерпілого) Кримінального кодексу України за скоєне йому може загрожувати від семи до десяти років ув’язнення.
Сектор комунікації поліції Івано-ФранківщиниTweet