На Івано-Франківщині військові ділки систематично розкрадали пальне, призначене для виконання бойових завдань

Працівники ДБР викрили масштабну схему привласнення дизельного пального у військовій частині авіаційної бригади, дислокованої на Івано-Франківщині.

За даними слідства, організатором злочинної схеми був командир роти матеріального забезпечення. До протиправної діяльності він залучив командира одного з взводів та водія.

Зловмисники систематично фальсифікували службову документацію, списуючи пальне нібито на потреби виконання бойових завдань, зокрема — під час повітряних тривог та зльотів авіації.

Насправді дизельне пальне у великих обсягах продавалося місцевим підприємцям, у тому числі власникам громадського транспорту, за ціною 40 гривень за літр.

Правоохоронці зафіксували факт реалізації однієї з партій обсягом понад 5 тонн.

Досудове розслідування триває. Встановлюються та документуються інші епізоди розкрадання пального.

Усіх трьох фігурантів затримано. Їм повідомлено про підозру у привласненні військового майна в умовах воєнного стану, вчиненому за попередньою змовою групою осіб з використанням службового становища та повторно (ч. 4 ст. 410 Кримінального кодексу України).

Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Слідчі готують клопотання до суду щодо обрання запобіжних заходів та відсторонення підозрюваних від посад.

Процесуальне керівництво здійснює Івано-Франківська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Державне бюро розслідувань