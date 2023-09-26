На Ізюмщині правоохоронці викрили чергову колаборантку-«юристку»

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 39-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

За даними дізнання, під час окупації м. Балаклія місцева мешканка «підлаштувалась» під нові умови життя. У червні минулого року вона обійняла посаду «начальницы юридического отдела» в окупаційній адміністрації.

Колаборантка опрацьовувала та реєструвала вхідну кореспонденцію, що надходила на адресу керівництва «нової влади», приймала заяви від мешканців Балаклії з приводу вирішення їхніх соціально-побутових питань, які в подальшому передавала до керівництва окупаційної адміністрації.

Дізнання — ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура