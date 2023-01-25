На Калиновій у Дніпрі чоловік зарізав свою дівчину

У Дніпрі на вулиці Калиновій в одній із квартир чоловік перерізав горло своїй дівчині.

Про це повідомляє “Дніпро Оперативний” із посиланням на власні джерела.

Тіло дівчини з перерізаним горлом та ножовим пораненням у груди виявив батько чоловіка. Він же викликав поліцію та швидку.

Коли батько увійшов до квартири, його син лежав поруч із трупом з порізаними венами та раною живота, але був у свідомості.

За однією з версій дівчина збиралася кинути чоловіка, тому він убив її і збирався вчинити суїцид.