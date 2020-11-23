На Киевщине глава военно-врачебной комиссии попался на взятке в 1000 долларов

Его подозревают в вымогательстве неправомерной выгоды за признание лица непригодным к прохождению военной службы.

Глава военно-врачебной комиссии одного из объединенных городских военных комиссариатов Киевской области задержан при получении взятки в размере 1000 долларов США за признание лица непригодным к прохождению военной службы.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона.

«23 ноября указанный глава комиссии получил указанную сумму неправомерной выгоды, после чего был задержан правоохранителями в порядке ст. 208 УПК Украины», — говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся розыскные действия, направленные на установление всех лиц, причастных к совершению преступления. // LB.ua