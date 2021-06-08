У Закарпатському апеляційному суді адвокат дав колезі по шиї 

Закарпатською обласною прокуратурою повідомлено про підозру адвокату з Ужгорода за фактом умисного заподіяння представнику особи легких тілесних ушкоджень у зв‘язку з діяльністю, пов‘язаною з наданням правової допомоги (ч. 2 ст. 398 КК України).

Встановлено, що у підозрюваного виник конфлікт із адвокатом відповідача на ґрунті розгляду в суді цивільної справи. Перебуваючи у приміщенні Закарпатського апеляційного суду, чоловік наніс потерпілому удар у шию. Висновками експертизи підтверджено, що таким чином він наніс особі легке тілесне ушкодження.

Наразі вирішується питання щодо обрання особі міри запобіжного заходу.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду, повідомляє пресслужба Закарпатської обласної прокуратури. // Закарпаття онлайн