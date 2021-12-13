На Киевщине криптофермер наладил майнинг в землянке, украв электроэнергии на миллион гривень

Злоумышленник построил землянку, которую спрятал в лесу под веткой и брезентом, в ней он майнил криптовалюту.

Работники «ДТЭК Киевские региональные электросети» нашли в лесу на Киевщине криптоферму, которая похитила электроэнергии на миллион гривень. Злоумышленник устроил ферму по майнингу в землянке.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

«Интересный» случай ценой в 1,1 миллиона гривень произошел на Киевщине. Во время осмотра трансформаторной подстанции сельхозпредприятия, которое долгое время не работало, внимание специалистов «ДТЭК Киевские региональные электросети» привлекло охранное здание. Оно почему-то было установлена не на территории предприятия, а возле трансформаторной подстанции», — говорится в сообщении.

Подойдя к охранному зданию, специалисты компании заметили едва прикопанный кабель, который был подключен непосредственно к выводам силового трансформатора. На нем была зафиксирована довольно большая нагрузка.

Пройдя по пути прокладки кабеля, который вел в сторону от сельхозпредприятия, сотрудники компании нашли в лесу накрытую брезентом и замаскированную ветками землянку. В ней была скрыта криптоферма, которая майнила криптовалюту с помощью ворованной электроэнергии.

«В сухом итоге – акт о нарушении и миллионный счет, который должен оплатить криптофермер», — сообщили в компании.