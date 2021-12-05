На Киевщине парень и девушка погибли в «Таврии» в которую врезался полицейский на своем авто (фото)

Авария на Киевщине случилась в субботу поздно вечером, копа задержали.

В Киевской области в субботу, 4 декабря, поздно вечером полицейский за рулем собственного авто Volkswagen Passat во время движения в сторону села Новые Петровцы врезался в авто ЗАЗ «Таврия», погибли 23-летний пассажир и 22-летняя пассажирка второй машины.

Смертельное ДТП на Киевщине случилась около 23:00, копа задержали, говорится на странице полиции Киевской области в Facebook.

По данным ведомства, иномаркой управлял 32-летний полицейский. После аварии его доставили в медучреждение для того, чтобы проверить, не был ли он пьян.

«…В результате аварии 23-летний пассажир, который находился в салоне ЗАЗ «Таврия», погиб на месте происшествия, а 23-летний водитель и 22-летняя пассажирка госпитализированы. Впоследствии от полученных травм потерпевшая скончалась…», – добавили в полиции.

Делом будет заниматься Государственное бюро расследований. По факту аварии в Главном управлении Нацполиции назначили служебное расследование. // УНИАН