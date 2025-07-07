Злодій проник у пожежну частину і поцупив речі рятувальника, поки бійці ДСНС ліквідовували наслідки атаки рашистів на столицю

Прокурорами Святошинської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 48–річному чоловіку, який проник до однієї з пожежних частин ДСНС міста Києва та викрав особисті речі пожежників та майно установи.

Вночі 4 липня, коли столиця зазнала однієї з найтриваліших атак рф, скориставшись, тим що бійці ДСНС перебували на місці гасіння пожежі, що виникла внаслідок ракетних ударів та ударів БпЛА, чоловік проник до приміщення Державної пожежно – рятувальної частини ДСНС.

Там він побачив рюкзак, в якому було медичне обладнання, препарати для надання невідкладної медичної допомоги, турнікети, бинти, пластирі та інші засоби для зупинки кровотечі та обробки ран, а також особисті речі рятувальника. Підозрюваний забрав ці речі, з якими його і затримали працівники поліції.

Санкція статті за крадіжку передбачає покарання у виді позбавлення волі строком від 5 до 8 років.

Пресслужба Київської міської прокуратури