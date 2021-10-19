Бердичівлянину загрожує до 8 років ув’язнення за спричинення тяжкої травми знайомому

Днями слідчі Бердичівського райвідділу поліції за процесуального керівництва Бердичівської окружної прокуратури оголосили жителю районного центру про підозру у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень 18-річному хлопцеві. Досудове розслідування триває.

Подія сталась на початку жовтня у квартирі потерпілого в м. Бердичеві. На ґрунті вживання алкогольних напоїв між парубками виникла суперечка, унаслідок якої 18-річному місцевому жителю було завдано серйозної травми черевної порожнини. Хлопця було госпіталізовано до лікарні.

У результаті перевірки всіх обставин правоохоронці встановили, що травму потерпілому завдав 23-річний бердичівлянин, який у скоєному зізнався.

Днями слідчі поліції оголосили чоловікові про підозру за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України.

Досудове розслідування триває. Нині підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

За чинним законодавством подібні дії караються позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.

Бердичівський районний відділ поліції