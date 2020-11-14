У столиці судитимуть чоловіка, який протягом року вчиняв домашнє насильство щодо жінки

Порушник систематично ображав потерпілу, а адміністративні стягнення: штрафи та арешт не давали позитивних результатів. Відтак, за фактом домашнього насильства слідчі розпочали відносно зловмисника кримінальне провадження, яке наразі завершено та направлено до районного суду для обрання фігуранту покарання.

З початку поточного року до поліції неодноразово надходили виклики від 43-річної місцевої мешканки щодо вчинення чоловіком сімейних сварок. Перебуваючи напідпитку, дебошир у присутності малолітньої дитини ображав та принижував жінку.

За словами старшого слідчого Голосіївського управління поліції Миколи Неразіка, 42-річний порушник неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності:

«За кожним викликом правоохоронців відносно чоловіка складалися протоколи, виносився терміновий заборонний припис, який він порушив. Двічі суд застосовував до кривдника адміністративний арешт, а неодноразові штрафи він так і не сплатив. Постійні превентивні заходи та адміністративні стягнення не давали позитивних результатів і чоловік продовжував свої протиправні дії. Відтак, зібранні відомості за цими фактами ми внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкрили кримінальне провадження за домашнє насильство».

Слідчі Голосіївського управління поліції повідомили кривднику про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ст. 126-1 (Домашнє насильство) Кримінального кодексу України. Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт поліцейські направили до Голосіївського районного суду для розгляду матеріалів кримінального провадження по суті. Фігуранту загрожує покарання у вигляді громадських робіт на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до двох років.

Відділ комунікації поліції Києва