Забруднення земель відходами у Ніжинському районі – підозрюється заступник начальника одного з відділів Носівської міської ради

За процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури повідомлено про підозру заступнику начальника одного з відділів Носівської міської ради Чернігівської області у забрудненні земель відходами, шкідливими для довкілля, що спричинило тяжкі наслідки, зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 239, ч. 2 ст. 364 КК України).

Досудовим розслідуванням установлено, що чиновник Носівської міської ради у період з серпня 2020 року по серпень 2022 року, з метою забезпечення виконання договорів з вивезення побутових відходів, надав вказівки здійснювати неодноразове розміщення твердих побутових відходів на земельній ділянці, яка не відведена для їх зберігання.

У результаті забруднення земельної ділянки площею 3,4 га навколишньому природному середовищу заподіяна екологічна шкода у розмірі понад 400 тис. грн.

Прагнучи приховати свою злочинну діяльність, посадовець ініціював укладення міською радою договорів щодо ліквідації стихійного сміттєзвалища на вказаній земельній ділянці та погодив приймання-передачу «виконаних робіт».

Внаслідок протиправних дій підозрюваного Носівська міська рада безпідставно сплатила понад 350 тис. грн за роботи, які фактично не проводилися.

Досудове розслідування здійснюється слідчими СУ ГУНП в Чернігівській області за оперативного супроводу УСР ДСР Національної поліції України.

Експертні дослідження забезпечували експерти Чернігівського НДЕКЦ МВС України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Чернігівської обласної прокуратури