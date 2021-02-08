Поліцейського Київщини викрили на вимаганні 13 тисяч доларів хабаря

Гроші старший слідчий поліції Київській області вимагав у чоловіка за непритягнення його до кримінальної відповідальності. Наразі спільно з працівниками ДБР та Офісу Генерального прокурора України поліцейському вручено підозру.

До Київського обласного управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ звернувся мешканець Борисполя, що на Київщині. Чоловік заявив про вимагання у нього грошей співробітником підрозділу місцевої поліції.

Під час перевірки встановлено, що заявник є учасником конфлікту зі своїм компаньйоном, який з метою розподілу бізнесу почав на нього тиснути, повідомивши до правоохоронних органів про крадіжку майна. Старший слідчий Бориспільського ВП у спілкуванні із заявником пообіцяв за 13 тисяч доларів США припинити кримінальне переслідування. Зазначену суму необхідно було покласти до багажника автомобіля, на який вказав поліцейський.

Оперативники внутрішньої безпеки НПУ зібрані матеріали передали до Головного слідчого управління ДБР, де під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Де знаходиться автівка і коли залишити кошти, слідчий інструктував чоловіка у телефонній розмові. Працівники УДВБ НПУ та ДБР, отримавши ухвалу, провели обшук автомобіля, в якому було виявлено 13 тисяч доларів США, а також документи та особисті речі, які належать колишньому співробітникові правоохоронних органів.

Санкціоновані заходи проведено також за місцем мешкання старшого слідчого поліції та у Бориспільському відділі поліції Київщини. Вилучено оргтехніку, документацію та автомобіль поліцейського.

Слідчі ГСУ ДБР оголосили йому про підозру. Готується вручення підозри й спільникові поліцейського, колишньому правоохоронцю. До суду подано клопотання на обрання запобіжного заходу. У разі доведення вини фігурантам корупційних дій загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України