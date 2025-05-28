До 8 років ув’язнення засуджено жительку Конотопа за вбивство чоловіка

Конотопською окружною прокуратурою підтримано публічне обвинувачення стосовно 60-річної жінки, яка позбавила життя свого чоловіка.

Прокурор довів у суді, що подія сталась у м. Конотоп 8 листопада 2023 року. Жінка виявила зникнення грошей зі схованки, припустила, що їх забрав чоловік та хоче піти до іншої жінки. На цьому ґрунті між подружжям виникла сварка. Жінка дочекалась, доки чоловік ліг на ліжко відпочивати, взяла кухонний ніж та двічі вдарила ним потерпілого. Від отриманих травм 56-річний чоловік помер на місці події.

У суд жінка декілька разів змінювала свої свідчення щодо причини вбивства чоловіка, однак факт завдання ножового удару не заперечувала.

За вироком суду обвинувачену визнано винною в умисному вбивстві та засуджено до 8 років позбавлення волі (ч. 1 ст. 115 КК України).

На вирок суду жінка чекала під вартою.

Сумська обласна прокуратура