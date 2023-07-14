У Києві п’яний водій на Peugeot збив двох мотоциклістів. Один з них помер (фото)

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру водієві за фактом ДТП зі смертельними наслідками, яка сталася в ніч на 13 липня 2023 року в м. Києві.

Згідно з матеріалами слідства, 24-річний водій автомобіля Peugeot 405, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння (тест драгера показав 1,41 проміле алкоголю в крові), на регульованому перехресті Галицької площі здійснив зіткнення із двома мотоциклами, які рухались зі сторони бульвару Шевченка в напрямку проспекту Берестейський.

Водіїв мотоциклів госпіталізували з численними тілесними ушкодженнями. Один з них від отриманих травм помер.

Водія Peugeot затримано у порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура