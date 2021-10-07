На Киевщине три человека стали жертвами интернет-мошенников

Жители Фастова и Фастовского района, что в Киевской области, стали жертвами мошенников, совершая покупки в Интернете.

Об этом сообщается на странице Фастовского районного управления полиции в Facebook. По информации источника, за сутки в полицию обратились три человека, которые сообщили, что отправили «продавцу» деньги, а товар так и не получили.

В первом случае мужчина заказал в Интернете дрова на 8000 гривен. Свой заказ он оплатил через терминал самообслуживания. Однако товар так и не получил.

Второй звонивший оказался жителем села Калиновка Фастовского района. Он рассказал правоохранителям, что приобрел в Интернете дрова с доставкой и оплатил продавцу 9000 гривен. Итог такой же. Свой товар мужчина так и не получил.

Третий случай связан с покупкой телефона через Интернет. Житель города Боярка приобрел в Интернете гаджет, цена которого 11 000 гривен. Он также перечислил деньги продавцу через терминал самообслуживания, но телефон так и не получил.

В полиции рассказали, как уберечь себя и не стать очередной жертвой мошенников в Интернете. Самый верный способ не потерять деньги — оплата товара при получении (наложенный платеж). Если вы оплачиваете покупку через Интернет, то делать это следует только на проверенных сайтах и интернет-магазинах. Также следует помнить, что ни в коем случае не следует сообщать номер банковской карты, или номер CVV2-кода третьим лицам, такая информация является конфиденциальной и недоступна даже работникам банков. // Comments.ua