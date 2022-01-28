На Кировоградщине разыскивают бандитов, которые пытали фермера и его семью

В Кировоградской области правоохранительные органы разыскивают бандитов, которые несколько часов пытали семью местного фермера, пытаясь выбить из них деньги, сообщает ТСН.

Известно, что двое мужчин, которые поздним вечером 26 января вломились в дом фермера Алексея Бондаренко, несколько часов издевались над ним и его женой Семью пытали утюгом, битой и током, и стреляли у головы, требуя отдать деньги. В конце концов Бондаренко и его супруга признались, где лежат деньги.

“Сразу мне в глаза — перечный газ, два раза ударил кулаком. Перевернул, связал мне руки и ноги, бросил на пол. В этот момент вошла жена. Мы собирались ужинать. Ей тоже перечный газ в лицо, связал… И началось: утюгом жгли ягодицы, потом битой из двух рук бил, жгли током, потом начал пальцы ломать” – рассказал фермер.

Даже сумма – немаленькая, кстати – которую Бондаренко выдал нападавшим, не удовлетворила их. По всей видимости, они знали, что денег должно было быть гораздо больше.

“Они просто знали, что должны быть деньги. Я сдал подсолнечник и должны были быть деньги, но я эти деньги не забрал, не успел. А они думали, что я забрал. Это была наводка – это я 100% говорю” – сказал Бондаренко.

Полиция ищет преступников. Сведения о преступлении внесены в ЕРДР по ст. 187-3 – разбойное нападение с проникновением в жилье. Попутно устанавливают, кто навел преступников на дом фермера. Бандитам грозит от 7 до 12 лет за решеткой.

Напомним, в Киеве возле главного здания Службы безопасности Украины днем 25 января произошла стрельба. Очевидцы сообщили о том, что стреляли около обменного валютного пункта напротив штаб-квартиры госбезопасности. // Newsroom