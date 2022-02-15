На Кіровоградщині директора підрядної організації судитимуть за привласнення грошових коштів

Встановлено, що службова особа привласнила бюджетні кошти при виконанні робіт з реконструкції котельні та зовнішніх інженерних мереж геріатричного закладу, шляхом завищення вартості придбаного устаткування та внесення до актів виконаних робіт недостовірних відомостей.

У результаті таких дій державі завдано збитки на суму понад 400 тисяч гривень.

Слідчими Кропивницького районного управління, за оперативного супроводу співробітників сектору захисту інтересів суспільства і держави поліції області, під процесуальним керівництвом Кропивницької окружної прокуратури, завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Обвинувальний акт за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України «Привласнення або розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем» та ч. 1 ст. 366 ККУ «Службове підроблення» скеровано до суду.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

За матеріалами слідчого управління поліції

Кіровоградської області