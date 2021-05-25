На Кіровоградщині нелегального лісоруба затримали під час передачі «відкупних» поліцейському

Аби не потрапити за ґрати за незаконну порубку лісу та безперешкодно продовжувати свій нелегальний «бізнес», чоловік запропонував хабар посадовцю кіровоградської поліції. На передачі першої частини грошей його затримали правоохоронці.

До оперативників Кіровоградського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ звернувся начальник одного з районних відділів поліції Кіровоградської області та повідомив про наміри місцевого мешканця надати йому неправомірну вигоду.

41-річний чоловік, який займався незаконною порубкою лісу, запропонував поліцейському 20 000 гривень хабаря. «Відкупні» – за уникнення кримінальної відповідальності, повернення вилученої вантажівки з деревиною та продовження незаконної діяльності.

За матеріалами внутрішньої безпеки НПУ слідчі ГУНП в Кіровоградській області, під процесуальним керівництвом обласної прокуратури, розпочали кримінальне провадження за ч.3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці затримали хабародавця у службовому кабінеті посадовця поліції під час передачі 10 000 гривень – частини від обіцяної суми. Гроші вилучено.

Наразі фігуранта затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За надання неправомірної вигоди службовій особі чоловікові готується вручення підозри, йому може загрожувати до восьми років позбавлення волі.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України