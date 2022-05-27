У Києві до 6 років тюрми засуджено іноземця домагався 12-річної дівчинки

За принципової позиції ювенального прокурора Київської міської прокуратури Київським апеляційним судом залишено без змін вирок суду першої інстанції, яким до 6 років позбавлення волі засуджено 21-річного громадянина Республіки Судан за фактом вчинення насильницьких дій сексуального характеру відносно малолітньої дівчинки (ч. 4 ст. 153 КК України).

У ході судового розгляду прокурором доведено, що в травні 2021 року чоловік, перестрівши 12-річну дівчинку на вулиці у Голосіївському районі столиці, почав її домагатися. Вирвавшись із рук зловмисника, дівчинка нанесла йому удар коліном в область паху, чим нейтралізувала його та змогла врятуватися.

Вироком суду першої інстанції чоловіка було визнано виним у вчиненні вказаного злочину та засуджено до 6 років позбавлення волі.

Сторона захисту оскаржила вирок в апеляційному порядку, однак суд підтримав позицію прокуратури, залишивши без задоволення апеляційну скаргу засудженого та його захисника.

Також за апеляцією прокуратури інформація щодо засудженого буде внесена до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Київська міська прокуратура