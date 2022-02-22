На Кіровоградщині посадових осіб одного з вишів судитимуть за одержання хабаря

Поліцейські встановили, що керівник закладу вищої освіти та начальник одного зі структурних підрозділів вимагали та отримали від представника товариства з обмеженою відповідальністю неправомірну вигоду у розмірі 20 000 доларів США за укладення договору співпраці.

Протиправну діяльність осіб минулого року викрили слідчі поліції області спільно з працівниками СБУ в області, під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Правоохоронці затримали посадовців одразу після одержання ними грошових коштів, у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, слідчі поліції завершили. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

За матеріалами слідчого управління поліції Кіровоградської області