На Кіровоградщині двох молодиків судять за вбивство школярки

У Кропивницькому слухають справу щодо вбивства 16-річної Вікторії Макаренко, тіло якої влітку минулого року знайшли в занедбаному колодязі.

18 серпня 2021 року, по вулиці Урожайна в селі Кетрисанівка Кропивницького району, на відстані 12 метрів від проїжджої частини, в напівзруйнованому колодязі виявили тіло місцевої дівчинки. За три дні до цього вона перестала виходити на зв’язок і не з’являлася у соцмережах.

Вікторія Макаренко зникла уночі 15 серпня. За інформацією поліції, щодня дівчину шукали понад 60 людей із числа особового складу територіального підрозділу поліції, співробітників роти патрульної служби поліції особливого призначення «Святослав», кінологів та представників громадськості.

Прочісували балки, лісосмуги, річку, аж поки на страшну знахідку не вказав один із волонтерів. Із колодязя глибиною близько п’яти метрів тіло діставали працівники ДСНС. Виглядає, що вбиту намагалися приховати, прикидавши гіллям, скошеною травою і сміттям. Водночас є показання свідка, що напередодні колодязь оглядали двічі і бачили там тільки автомобільні шини, бур’яни і сміття.

Неподалік знайшли взуття небіжчиці та мобільний телефон. За висновком судово-біологічної експертизи, на спідній білизні дівчини є домішки крові та клітин із ядрами.

«Генетичні ознаки клітин крові не збігаються між собою та належать більше ніж одній особі», — зазначено в матеріалах слідства.

Смерть потерпілої настала внаслідок удушення у результаті закриття рота та носу. Крім того, на тілі дівчини були тяжкі тілесні ушкодження. Вони утворилися від не менш як п’яти травматичних контактів із тупим предметом.

Як раніше розповів журналістам батько Віки Євгеній, удень дочка гостювала в подруги з компанією знайомих. Ввечері Віка вдома лягла спати, а вночі сім’я помітила, що її немає. Дівчина зникла кудись без попередження.

Із сусіднього села Василівка у Кетрисанівку багатодітна родина Макаренків переїхала за рік до трагічних подій. Їх привабило, що тут є школа, робота і хороша дорога.

Євгеній пригадував, що останнім часом донька тісно спілкувалася із новою подругою Настею. Батьки якої, за словами потерпілого, небайдужі до оковитої. Тож Євгеній просив дочку не ходити до цих людей, але вона не слухалася. Хоча взагалі була дитиною спокійною і слухняною. Тої ночі, нікого не попередивши, дівчина пішла з дому вперше. Батьки Віки затемна нібито попрямували до будинку, де мешкала подруга їх дочки — Настя. Але світло в будинку не горіло. Тому вирішили не турбувати, думаючи, що дівчата лягли спати.

На ранок Віка не повернулася. З’ясувалося, у подруги її не було і ніхто зі знайомих не знав, куди вона поділася. Рідня викликала поліцію. До пошуків долучилися небайдужі і невдовзі всіх шокувала звістка про мертву дівчинку.

Коханий чи вбивця?

6 грудня 2021 року за підозрою в умисному вбивстві затримали 16-річного підлітка. Уродженець села Кетрисанівка, з середньою спеціальною освітою, учень третього курсу ПТУ №32 міста Бобринець, офіційно не працюючий, на обліку в нарколога та психіатра не перебуває, раніше не судимий. Місце реєстрації та фактичного його проживання знаходиться на відстані близько 150 метрів від колодязя, з якого дістали тіло.

Коли розгорталися трагічні події, батьки хлопця були на заробітках, а він сам мешкав із бабусею. За словами місцевих, підозрюваний і Віка зустрічалися. Але коли в село приїхали журналісти, бабуся запевняла, що онук дівчинку навіть не знав, а лише бачив.

«Говорить, що разом сиділи десь, а де вона потім поділася, він не знає. Оце ж, клубу немає, ходять туди до магазину, до бібліотеки гуляти. Не вірю, що він міг таке зробити, він такий хороший, роботящий», — плакала жінка.

Під час обшуку 30 серпня 2021 року вилучили взуття із плямами крові, генетичні ознаки якої збігаються з ознаками зразка крові потерпілої. Адвокат стверджував, що взуття належить батькові підозрюваного і раніше було в домі двоюрідної сестри, звідки хлопець його і приніс та віддав правоохоронцям. Однак не заперечувалося, що саме ці батькові капці юнак носив у день події.

«Враховуючи, що з моменту вбивства до моменту обшуку минуло два тижні, він би їх викинув, якби на взутті дійсно була кров потерпілої», — говорив захисник.

Водночас захист не спростовував, що підозрюваний і убита мали дружні стосунки і в той фатальний день “мали близькість”, що пояснює наявність клітин із ядрами підозрюваного на тілі та одязі потерпілої.

Юнака взяли під варту, без визначення застави.

Адвокат просив про домашній арешт із застосуванням електронного браслета, кажучи, що підзахисний від початку слідства правдиво свідчив. Також добровільно видав речі, в які був одягнений у день події, тричі добровільно проходив судову психологічну експертизу.

За словами самого підозрюваного, того вечора вони були «у тісному контакті» із потерпілою під час відпочинку біля магазину. Дівчина жартома відібрала у нього кепку, а підозрюваний намагався її повернути. Начебто, на пальці правої руки хлопець мав ранку і таким чином Віка забруднилася його кров’ю. Але є показання очевидців, що цієї рани в юнака раніше не було й вона з’явилася тільки після знайдення тіла.

Підсудний стверджував, що злочину не вчиняв, натомість, мав близькі стосунки з потерпілою, «поцілунки, обійми — це все може пояснити висновки експертизи».

Однак футболку хлопця знайшли замоченою в миючому засобі. Кросівки, на яких виявили кров вбитої, були попередньо протерті. Це може свідчити про намагання знищити сліди злочину. Кров підозрюваного знайшли на бюзґалтері дівчини під футболкою, що наче спростовує пояснення юнака про спосіб забруднення кров’ю під час спільного відпочинку.

Мачуха вбитої, навпаки, стверджувала що падчерка порвала з підозрюваним і не бажала підтримувати спілкування. Конфлікт, ймовірно, виник через те, що хлопець нав’язливо домагався близькості. А дівчина начебто хотіла швидше закінчити дев’ятий клас і вступити до профтехучилища на професію кухаря. Водночас жінка визнавала, що подробиць про особисте життя Віки не знає і не має причин підозрювати у вбивстві кого-небудь.

Ще один підозрюваний

Про те, що вбивця був не один, рідні почали говорити майже одразу. Адже Віка була сильною, займалася спортом і сам нападник би не впорався.

5 січня 2022 року слідчі і справді пред’явили підозру ще одному уродженцю села Кетрисанівка. Висунули версію, що вечір 14 серпня потерпіла проводила у компанії двох нападників та інших своїх знайомих, вживаючи алкоголь біля магазину «Гермес». Згодом молоді люди розійшлися.

Вночі хлопець, який нібито мав романтичні стосунки з Вікою, вирішив віднайти дівчину «з метою проведення з нею спільного відпочинку». Почав телефонувати на мобільний її подрузі Насті. На дзвінки відповідав старший хлопець, який був із дівчатами у літній кухні у Насті вдома. Дізнавшись про дзвінок бойфренда, Віка пішла на зустріч. А старший хлопець чомусь вирушив їх шукати і справді дуже скоро вони всі зустрілися.

Посеред нічної вулиці у двох нетверезих юнаків виникло спільне бажання зґвалтувати дівчину. Попередньо розподіливши ролі, вони почали стягувати з неї одяг та білизну. Віка активно чинила опір, тоді молодший із них кілька разів ударив жертву в обличчя і повалив на землю.

Остерігаючись шуму, зловмисники закрили потерпілій рот і ніс, тим самим позбавивши можливості дихати. Потерпілу утримували до тих пір, поки вона перестала подавати ознаки життя.

«З причин, що не залежали від їх волі, не вчинили усіх дій, які вважали необхідними для зґвалтування неповнолітньої», — йдеться в матеріалах досудового розслідування.

Закритий процес

У квітні 2022-го справу передали до суду.

Двом хлопцям інкримінують замах на зґвалтування та вбивство, поєднане зі зґвалтуванням, вчинене групою осіб. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі або довічно.

Спершу справу планували слухати у місті Бобринець. Однак двоє із трьох суддів Бобринецького райсуду Кіровоградської області вже брали участь у справі на стадії досудового слідства. Це значить, що розглядати її по суті вони не можуть.

Третя суддя Олена Замша була виключена із авторозподілу справи через відсутність спеціалізації. Але цікаво, що її чоловік Дмитро Замша був адвокатом підозрюваного на стадії досудового слідства. І це могло б викликати сумніви у неупередженості суду.

Зрештою, обвинувальний акт опинився в обласному центрі — у Кропивницькому. У травні там провели підготовче засідання.

Кіровський райсуд вирішив, що процес має бути закритим. Тому що один із обвинувачених є неповнолітнім, потерпіла також була неповнолітньою і справа стосується злочину проти статевої свободи та статевої недоторканості особи.

31 травня один із обвинувачених після конфіденційного спілкування зі своїм захисником із Центру безоплатної правової допомоги заявив, що відмовляється від нього. Пояснив, що його позиція суперечить способу захисту, обраного захисником, тому він бажає мати іншого адвоката, але не може його залучити самостійно, бо не має коштів. Суд оголошував перерву, щоб забезпечити явку нового захисника.

14 вересня у Кіровському районному суді у Кропивницькому відбулося чергове засідання у цій справі і, очікувано, в закритому режимі. Двом підсудним, серед іншого, мали продовжити термін тримання під вартою ще на два місяці.

Прокурорка сказала, що «справа надто складна, аби щось коментувати».

Законна представниця неповнолітнього підозрюваного також відмовилася розповідати подробиці. Тільки повідомила, що нині суд досліджує письмові матеріали. Всього десять томів, а досліджують лише перший.

Лілія Кочерга, «Судовий репортер»