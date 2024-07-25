На Ківерцівщині водій на смерть збив велосипедистку

Автопригода трапилася сьогодні на автодорозі поблизу села Сокиричі.

20-річний житель Копиллівської громади, керуючи автомобілем Mercedes Vito, допустив наїзд на 75-річну велосипедистку, жительку Ківерець, яка рухалась у зустрічному напрямку.

Внаслідок ДТП пенсіонерка загинула.

Водій тверезий.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Сектор комунікації поліції Волинської області