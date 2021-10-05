На Київщині іноземця судитимуть за контрабанду кокаїну на ₴6 млн.

Київською обласною прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно іноземця, за фактом контрабанди наркотичних засобів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 305 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік за попередньою змовою із невстановленими слідством особами, вирішив здійснити контрабанду наркотиків на територію України. У травні поточного року іноземець прилетів до України з Бразилії транзитом через Катар. Під час проходження митного контролю в міжнародному аеропорту «Бориспіль», у валізі вказаної особи було виявлено замасковані 17 пакетів із кокаїном.

Загалом обвинувачений намагався провести через кордон понад 2,7 кг кокаїну. Орієнтовна вартість контрабандного вантажу за цінами «чорного ринку» становить понад 6 млн грн.

За клопотанням прокуратури чоловікові судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області, оперативний супровід — ГУ БКОЗ Служби безпеки України, за участі Державної митної служби України та Державної прикордонної служби України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура