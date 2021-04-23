На Київщині квартиранта підозрюють у вбивстві господаря оселі

Вишгородською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом умисного вбивства (ч.1 ст.115 КК України).

За даними слідства, 18 квітня цього року, в одному з приватних будинків с. Нижня Дубечня під час спільного розпиття спиртних напоїв, між господарем помешкання та його квартирантом виникла сварка, в ході якої останній наніс смертельний удар ножем в область серця 49-річному власнику.

Наразі зловмисника затримано. Йому повідомлено про підозру у вчиненні вказаного злочину, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове слідство триває.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської обласної прокуратури