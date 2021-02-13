На Київщині мешканця Рівненської області підозрюють у вбивстві знайомого

Вишгородським відділом Києво – Святошинської місцевої прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом умисного вбивства(ч.1 ст.115 КК України).

За даними слідства, 8 лютого цього року 27-річний мешканець Рівненської області, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, на грунті раптово виниклого конфлікту, умисно наніс товаришу по чарці удари кулаками по голові та грудній клітині, від яких останній впав на підлогу та перестав чинити опір. Після чого зловмисник продовжив гамселити нещасного допоки той не перестав подавати ознаки життя. За результатами судово-медичної експертизи 47-річний потерпілий помер на місці скоєння злочину від крововиливу в мозок.

Намагаючись уникнути покарання, зловмисник намагався переховуватись у м.Острог Рівненської області.

Наразі зловмисника затримано. Йому повідомлено про підозру у вчиненні вказаного злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове слідство триває.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської обласної прокуратури