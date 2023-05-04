На Вінниччині судитимуть чоловіка, який забив до смерті співмешканку

Прокурором Вінницької обласної прокуратури передано до суду обвинувальний акт стосовно жителя Тульчинського району, який обвинувачується в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України).

Досудовим розслідуванням установлено, що у березні цього року на околиці лісу, поблизу одного із селищ Тульчинського району, місцевою жителькою виявлено труп жінки, який частково перебував під ґрунтом із скелетованою кінцівкою ззовні.

За результатами проведених слідчих та процесуальних дій встановлено, що у жовтні минулого року у 42-річного місцевого мешканця на побутовому ґрунті стався конфлікт із своєю співмешканкою, у ході якого у нього виник злочинний умисел на заподіяння смерті жінки. Він, діючи умисно, усвідомлюючи, що посягає на життя іншої особи, передбачаючи і свідомо бажаючи смерті потерпілої, використовуючи явну фізичну перевагу над нею, наніс потерпілій множинні удари по шиї від яких вона померла на місці події. З метою приховання вчиненого злочину, зловмисник замотав тіло співмешканки у ковдру і на власному велосипеді вивіз його та закопав у лісовій місцині.

У разі доведення винуватості підозрюваного в судовому порядку йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури