На Київщині один з в.о. начальника сектору райвідділу поліції підозрюється в одержанні хабаря

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру начальнику сектору одного з районних відділів ГУ Нацполіції у Київській області про отримання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, правоохоронець вимагав від громадянки 5000 доларів США за невжиття заходів щодо затримання особи, раніше оголошеної у розшук за скоєння розбійного нападу.

Чоловіка затримано у порядку ст. 208 КПК України під час одержання другої частини неправомірної вигоди в сумі 50 тис грн. Попередньо правоохоронцями вже зафіксовано отримання особою неправомірної вигоди в розмірі 10 тис грн. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Викриття злочину проводилося прокурорами спільно зі слідчим відділом ТУ ДБР, розташованого у місті Києві, за оперативного супроводження Київського обласного управління Департаменту Внутрішньої безпеки ГУ Нацполіції України за сприяння ГУ Нацполіції в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура