На Київщині п’яний юнак потрапив у ДТП на викраденому авто

У Броварах сталася ДТП. Нетверезий 19-річний місцевий житель спричинив аварію та пошкодив 4 автівки та ще й на викраденій машині.

Як з’ясувалось, напередодні зловмисник викрав ключі від автівки у свого знайомого, з яким вони разом відпочивали. Тоді молодик незаконно заволодів автомобілем «Samand» та поїхав на чужому транспортному засобі у своїх справах.

На щастя, у ДТП з людей ніхто не постраждав, а п’яного злодюжку поміщено до ізолятору тимчасового тримання.

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