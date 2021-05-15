На Київщині підліток зарізав вітчима й хотів закопати тіло у дворі

У селі Плесецьке Фастівського району Київської області під час сварки 17-річний хлопець убив свого 42-річного вітчима.

Про це повідомляє поліція Київської області.

Про вбивство правоохоронцям повідомила мати хлопця. Слідчо-оперативна група Фастівського районного управління поліції одразу прибула на місце події.

“Між молодиком та його вітчимом сталася сварка, під час якої хлопець схопив ніж, та наніс чоловіку декілька ударів в область серця. Вітчим помер, однак молодик на цьому не зупинився — він відтягнув тіло загиблого до присадибної ділянки та вирішив закопати”, – повідомили в поліції.

Підлітка затримали, нині він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. За фактом вбивства відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до 15 років.

Нині вирішується питання про повідомлення підозри хлопцю. Запобіжний захід йому обере суд. // pershij.com.ua