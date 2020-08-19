На Київщині, поки батьки спали, грабіжник зв’язав їх 10-річного сина, заволодів майном та зник

37-річний уродженець Рівненщини ґрунтовно підозрюється у пограбуванні будинку та вчиненні серії крадіжок. Поліція продовжує перевіряти затриманого на причетність до скоєння аналогічних злочинів.

Зловмисник проник до будинку у селі Вишняки Фастівського району.

Поліцейські з’ясували, що зловмисник тимчасово проживає в Києві.

У орендованій квартирі правоохоронці провели невідкладний обшук та вилучили низку речових доказів: мобільні телефони, різноманітні інструменти, флеш-накопичувачі та інше майно.

Також зловмисник причетний до скоєння 7 крадіжок на території Васильківського та Фастівського районів.

Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Слідство триває. // Вартові еспресо