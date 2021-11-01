На Київщині покидьок підрізав чоловіка за цигарку

Двоє молодиків зі знайомою відпочивали , коли до них підійшов 25-річний чоловік напідпитку та попросив цигарку. Отримавши відмову, ображений чоловік вдарив жінку у живіт. 32-річний товариш заступився за неї, однак зловмисник вихопив ніж та завдав чоловікові тілесні ушкодження.

До поліції на спецлінію «102» 30 жовтня близько 01:40 надійшло повідомлення про те, що в селищі Софіївська Борщагівка чоловік під час конфлікту отримав ножове поранення.

На місце події прибули група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група відділення поліції 5 № (с. Чайки) Бучанського районного управління поліції.

Поліцейські провели низку оперативно-розшукових заходів та встановили особу нападника. Його затримали у порядку ст. 208 КПК України.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Відділ комунікації поліції Київської області