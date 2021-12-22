У Києві розпочато розслідування за фактом жорсткого поводження з тваринами

П’ятьох мертвих цуценят знайшли неподалік житлового будинку у Дарницькому районі столиці. Поліцейські вилучили трупи загиблих тварин та направили їх на проведення судово-медичної експертизи для встановлення остаточної причини смерті.

До поліції Києва надійшло повідомлення про те, що під вікнами житлового будинку на вулиці Бориспільскій громадяни побачили п’ять мертвих цуценят. Оперативний черговий направив на місце події слідчо-оперативну групу Дарницького управління поліції.

Прибувши за вказаною адресою, працівники поліції виявили загиблих тварин та поспілкувались із свідками даної події, аби з’ясувати обставини правопорушення. Окрім цього, поліцейські направили трупи цуценят на проведення судово-медичної експертизи для встановлення остаточної причини смерті.

За даним фактом слідчі Дарницького управління поліції розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України – жорстоке поводження з тваринами. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі. Наразі правоохоронці збирають необхідні матеріали для притягнення винної особи до відповідальності.

Відділ комунікації поліції Києва