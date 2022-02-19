На Київщині повідомили про підозру п’ятьом фігурантам у справі із земельним шахрайством

Поліцейські з’ясували, що 43-річний та 45-річний білоцерківці реалізували шахрайські «схеми» в особливо великих розмірах, які полягали в протиправному вибуттю земельних ділянок з комунальної форми власності у приватну.

Для організації злочинних намірів фігуранти залучили 38-річну юристку одного з підприємств Василькова. Саме вона керувала діями архітектора, яка підробляла необхідні документи.

Слідчі встановили, що через незаконні дії підозрюваних з державної та комунальної власності вибули три земельні ділянки в Білій Церкві, загальною площею 0,7 га. Це завдало збитків у сумі понад 2,5 млн грн. Таким чином, один з підозрюваних шахрайським способом отримав від двох місцевих жителів кошти у розмірі 18 тисяч доларів США.

Правоохоронці викрили 43-річного чоловіка під час спроби незаконної приватизації ще двох земельних ділянок в Білій Церкві. Підроблені документи вже були завчасно підготовлені фігурантом-юристкою.

Слідчі Білої Церкви за процесуальним керівництвом Білоцерківської окружної прокуратури повідомили про підозру двом посадовцям землевпорядної організації, приватному архітектору та ще двом громадянам за фактами шахрайства в особливо великих розмірах з використанням підроблених офіційних документів згідно ч.ч. 3,5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч.ч. 3,5 ст. 27 ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України.

За шахрайство в особливо великих розмірах передбачене покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Київської області