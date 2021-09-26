У Києві судитимуть неповнолітнього за розбійний напад на мешканця Деснянського району

Зловмисник кілька разів вдарив потерпілого в обличчя, після чого відібрав у нього мобільний телефон. Обвинувальний акт відносно 15-річного хлопця направлено до Деснянського районного суду. За скоєне фігуранту загрожує до семи років ув’язнення.

У квітні цього року до чергової частини Деснянського управління поліції звернувся 40–річний чоловік та повідомив про те, що на вулиці Драйзера на нього напав незнайомець та забрав мобільний телефон. Для документування події за вказаною адресою виїхали патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група територіального управління поліції.

Як розповіла слідча Деснянського управління поліції Оксана Ковтун, на місці події правоохоронці провели огляд та опитали свідків:

«Ми встановили, що до потерпілого підійшов хлопець та почав із ним конфліктувати. Згодом правопорушник кілька разів вдарив киянина в обличчя, відібрав у нього ґаджет та втік. У ході проведення оперативно-розшукових заходів ми встановили, що до злочину причетний киянин, 2006 року народження. Хлопець повідомив, що мобільний телефон здав у ломбард».

«Фігуранту було повідомлено про підозру. Наразі досудове розслідування, розпочате за частиною першою статті 187 Кримінального кодексу України – розбій, завершено. Матеріали провадження з обвинувальним актом передано до Деснянського районного суду. Зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі», — додала поліцейська.

Відділ комунікації поліції Києва