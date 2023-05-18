10 років за ґратами отримала жінка, яка вбила чоловіка, вдаривши ножем у голову

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Салтівської окружної прокуратури м. Харкова суд визнав винною 34-річну жінку в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України). Їй призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі.

Прокурори довели, що 9 квітня 2020 року харків’янка вбила чоловіка. Встановлено, що в одній з квартир будинку вул. Владислава Зубенка в Харкові жінка вживала алкоголь разом зі своїм співмешканцем та ще одним знайомим, з яким у неї виник конфлікт.

Аби з’ясувати стосунки, 59-річний чоловік і жінка вийшли на подвір’я. У розпалі сварки зловмисниця вдарила потерпілого у праву скроню ножем, який мала із собою. Потерпілий впав на асфальт і втратив свідомість, а жінка з місця події втекла.

Однак вже за декілька хвилин зловмисниця повернулась і, щоб приховати злочин, хотіла забрати ніж. Після декількох спроб їй вдалось витягти ніж з голови потерпілого, але уникнути відповідальності це не допомогло — жінку затримали правоохоронці.

Потерпілого було ушпиталено, медики декілька днів боролись за його життя, але від отриманих травм чоловік помер.

Під час судового розгляду обвинувачена вину визнала, однак при цьому пояснила, що не мала наміру вбивати чоловіка. Також, за словами жінки, оскільки вона діяла в стані сильного душевного хвилювання, не пам’ятає подробиць події і не може пояснити, звідки у неї в руці взявся ніж.

Обвинувальний вирок виніс Октябрський районний суд м. Полтави. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Харківська обласна прокуратура