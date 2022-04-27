На Київщині шахраї вимагають гроші від імені районної військової адміністрації

В Обухівському районі шахраї вимагають кошти прикриваючись районною військовою адміністрацією. Про це повідомляє пресслужба Обухівської РВА.

Виявлено випадки шахрайства, коли від імені керівництва Обухівської районної військової адміністрації зловмисники просять у бізнесменів перерахувати кошти на рахунок або на банківські картки.

Шахраї телефонували з номера (063) 069 58 97.

«Такі дії кваліфікуються як шахрайство та умисна дискредитація військової адміністрації.

Для запобігання діяльності шахраїв просимо вас будьте пильними та обачними, уважно перевіряйте інформацію, не піддавайтесь на провокації та ні за яких обставин не перераховуйте кошти!», — йдеться в повідомленні пресслужби Обухівської районної військової адміністрації.

Представникам бізнесу, які отримали такий дзвінок, рекомендують звертатись до підрозділів Національної поліції за номером телефону 102. // Кагарлик.City