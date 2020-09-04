СБУ викрила групу компаній на реалізації програмного забезпечення з шпигунськими продуктами спецслужб РФ

Кіберфахівці Служби безпеки України викрили протиправну діяльність групи вітчизняних компаній, які незаконно реалізовували програмне забезпечення, розроблене спецслужбами РФ.

Оперативники та слідчі СБ України встановили, що зловмисники встигли реалізувати понад 100 програмних продуктів, які впроваджувались в інформаційні системи, у тому числі державних структур. Ці програми приховано збирали інформацію та передавали всі дії користувачів на сервери, що контролюються російськими спецслужбами.

Проведена експертиза підтвердила, що програмні продукти є шпигунськими. За попередніми висновками фахівців, вони створені та використовуються в інтересах спецслужб країни агресора.

У ході розслідування слідчі СБУ провели обшуки в офісах комерсантів у Києві та Дніпропетровській області. Вилучено обладнання, речі та документи, що підтверджують причетність фігурантів до протиправної діяльності.

Наразі співробітники спецслужби встановлюють всіх покупців шпигунських програм та надають допомогу у їх видаленні з інформаційних систем.

Слідчі органів безпеки повідомили організатору групи про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 359 Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для притягнення до кримінальної відповідальності інших фігурантів провадження.

СБУ