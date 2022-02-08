Прокуратура домоглася довічного позбавлення волі для вбивці трьох людей

Донецький апеляційний суд підтримав правову позицію прокурорів Слов’янської окружної прокуратури щодо призначення покарання у вигляді довічного позбавлення волі чоловіку за скоєння умисного вбивства трьох осіб та вчинення крадіжки (ч. 1 ст. 115, п. 1, 9 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 185 КК України).

Прокурорами у суді доведено, що 18 грудня 2020 року раніше судимий за крадіжку мешканець м. Слов’янська зустрів на одній з вулиць міста знайомого. Дорогою до магазину між чоловіками виник конфлікт, у ході якого засуджений задушив потерпілого мотузкою і залишив його тіло біля гаражів.

Побоюючись, що члени сім’ї вбитого чоловіка можуть розповісти про нього правоохоронцям, він пішов до його квартири, де задушив і перерізав шиї співмешканці вбитого та її прикутій до ліжка матері. Забравши з помешкання вбитої родини срібну каблучку, мобільний телефон і грошові кошти, вбивця з місця злочину зник.

Попри принципову позицію сторони обвинувачення, яка наполягала на призначенні жорстокого вбивці найсуворішого покарання у вигляді довічного позбавлення волі, суд ухвалив рішення про його засудження до 15 років за ґратами. Прокуратура з вироком не погодилась і внесла апеляційну скаргу.

Наразі вирок суду першої інстанції скасовано та ухвалено новий, згідно з яким решту свого життя чоловік проведе за ґратами.

За матеріалами Донецької обласної прокуратури