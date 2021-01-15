На Київщині судитимуть банду псевдополіцейських

Київська обласна прокуратура затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно шести мешканців Київщини за фактами викрадання людей, розбою, вимагання, зберігання та збут наркотичних засобів, присвоєння владних повноважень, викрадення офіційних документів, вчинене організованою групою (ч.3 ст.146, ч.4 ст.187, ч.4 ст.189, ч.3 ст.28, ч.1 ст.353, ч.3 ст.28, ч.ч. 1,3 ст.357, ч.2 ст.307, ч.1 ст.309 КК України).

Встановлено, що з жовтня 2019 року у Київській області діяло злочинне угрупування, яке під виглядом працівників поліції скоїло ряд злочинів.

Шестеро членів вказаної спільноти викрадали мешканців столиці, які, за даними зловмисників, мали відношення до наркоторгівлі та вивозили подалі від людей. Представляючись робітниками правоохоронних органів, але фактично не будучи такими, члени угруповання погрожували своїм жертвам фізичної розправою, здійснювали психологічний тиск, демонструючи відеозаписи із сценами насилля, а також шантажували можливістю ув’язнення. За не притягнення останніх до відповідальності зловмисники вимагали грошові кошти. Потерпілими від дій «лже-поліціянтів» є четверо осіб. Загальна сума збитків, завданих постраждалим сягає 87 тис. гривень.

Наразі досудове слідство у вказаному провадженні завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської обласної прокуратури