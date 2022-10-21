У Вінниці водій за ₴10 тисяч намагався відкупитись від поліцейських за не складання адмінпротоколу

Зупинили 44-річного правопорушника працівники поліції 20 жовтня на блокпості при в’їзді в обласний центр. Під час спілкування із водієм інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Аби уникнути відповідальності правопорушник запропонував їм неправомірну вигоду.

Спілкуючись з жителем Вінницького району, який перебував за кермом автомобіля Cheri, поліцейські виявили в останнього ознаки сп’яніння. Алкотестер підтвердив підозри правоохоронців та засвідчив, що водій перебуває напідпитку.

Під час складання адмінматеріалів порушник неодноразово наполягав на «вирішенні ситуації на місці». Попередження поліцейських про кримінальну відповідальність за його дії не зупиняло чоловіка. Прилад показав 1,27 проміле алкоголю.

За цим фактом слідством Відділом поліції №1 Вінницького районного управління поліції розслідується провадження за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Водієві загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

Вирішується питання щодо повідомлення правопорушнику про підозру.

Відділ комунікації поліції Вінницької області