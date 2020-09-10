На Київщині судитимуть чоловіка, який двома пострілами з рушниці вбив знайомого

Ставищенським відділом Білоцерківської місцевої прокуратури до суду для розгляду по суті скеровано обвинувальний акт відносно 52-річного мешканця смт. Ставище Київської області, який обвинувачується в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України).

За даними слідства, 09 квітня 2020 року обвинувачений, перебуваючи на території підприємства в одному із сіл Ставищенського району, в ході конфлікту із мисливської рушниці здійснив два постріли по тулубу чоловіка, спричинивши останньому тілесні ушкодження, від яких 42-річний потерпілий помер на місці події.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось слідчими Ставищенського відділення поліції Сквирського відділу поліції ГУНП в Київській області.

У разі доведення вини йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба прокуратури Київської області