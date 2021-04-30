На Київщині судитимуть групу викрадачів автомобілів

Фастівською окружною прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно трьох членів організованої групи за фактами незаконного заволодіння транспортними засобами та придбання і зберігання бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч.3 ст.289, ч.1 ст.263 КК України).

Слідством встановлено, що 49-річний організатор та його поплічники протягом 2020-2021 років здійснювали крадіжки легковиків марки ВАЗ на території Фастівського та Броварського районів області. Усього на рахунку фігурантів – три викрадених автівки. Під час санкціонованих обшуків було вилучено знаряддя злочинів, запчастини розкомплектованих авто, номерні знаки, патрони, тощо.

Наразі досудове слідство у вказаному провадженні завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської обласної прокуратури