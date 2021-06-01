Зловмисник заволодів коштами 9 фінустанов, оформивши кредити на мешканця Львівщини

Підозрюваного, 30-річного жителя міста Новий Розділ, який у шахрайський спосіб оформив кредити та заволодів коштами 9 різних фінустанов на суму більше 50 тисяч гривень, викрили слідчі відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції спільно з оперативниками Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області, за процесуального керівництва Стрийської окружної прокуратури.

Як встановили правоохоронці, у період від липня до листопада 2020 року, зловмисник, отримавши доступ до Інтернет-банкінгу мешканця Львівщини, замінив його особисті дані, пароль та заблокував власнику доступ до здійснення банківських операцій. Окрім того, використавши паспортні дані та іншу конфіденційну інформацію власника рахунку, зловмисник, без його відома, уклав кредитні договори з 9 фінансовими установами, після чого переказав отримані кошти на власні банківські картки та своїх знайомих, таким чином заволодівши грошима на загальну суму близько 50 тисяч гривень.

Оскільки зловмисник не виконував кредитні умови (не погашав та не обслуговував кредити), загальна заборгованість фінустановам з нарахованими відсотками та пенею становить вже більше 250 тисяч гривень.

Довідавшись, що на його ім’я були укладені кредитні договори, про які він не знав, власник рахунку звернувся за допомогою у поліцію.

Сьогодні, 31 травня, правоохоронці повідомили зловмиснику, 30-річному жителю міста Новий Розділ, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності, про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.361 (Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку) Кримінального кодексу України, ч.1 та ч.2 ст.182 (Порушення недоторканності приватного життя) Кримінального кодексу України, ч.3 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей – до восьми років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області