На Київщині судитимуть посадовців сільради 

Київська обласна прокуратура затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно в.о. голови та

землевпорядника однієї з сільських рад області за фактами шахрайства, підбурювання до надання хабара службовій особі та видача нею завідомо неправдивого офіційного документу, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 , ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що землевпорядник однієї з сільських рад Київщини, хизуючись своїм впливом на членів виконавчого комітету сільради, переконав місцевого підприємця, що той не зможе отримати дозвіл для розміщення тимчасової споруди допоки не надасть неправомірну вигоду членам виконкому вказаної ради. Підприємець змушено погодився та передав 500 доларів США для посадовців. Однак зловмисник не мав наміру ділитись отриманими коштами та привласнив їх.

Водночас, землевпорядник звернувся до в.о. голови сільради із проханням безоплатно підписати вказаний дозвіл на розміщення споруди, що вона і зробила, використовуючи своє службове становище, без скликання засідання виконавчого комітету, завізувала рішення та протокол виконавчого комітету сільської ради.

Наразі слідство у вказаному провадженні завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось слідчими СУ ГУНП в Київській області.

Пресслужба Київської обласної прокуратури