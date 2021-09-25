На Київщині судитимуть злочинне угруповання автокрадіїв

Як повідомлялось раніше, четверо зловмисників, організували злочинне угруповання задля викрадання автівок. Так, з липня 2020 по квітень 2021 чоловіки викрали 5 автівок на території Броварського та Бориспільського району. Серед автомобілів – «TOYOTA LAND CRUISER PRADO», «TOYOTA AVALON», «Mitsubishi Outlander», «Toyota Camry».

Злочинна група ретельно готувала план викрадення авто. Чоловіки здійснювали попередню розвідку місця та використовували методи конспірації, уникаючи камер відеонагляду.

Викрили злочинну діяльність чоловіків працівники управління карного розшуку, слідчого управління поліції Київщини спільно зі спецпризначеннями під процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури. Правоохоронці провели за місцем проживання зловмисників санкціоновані обшуки та вилучили низку речових доказів, зокрема номерні знаки викрадених автівок, мобільні телефони.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області скеровано до суду обвинувальний акт відносно організованого злочинного угрупування за ч. 3 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує ув’язнення на строк від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Відділ комунікації поліції Київської області